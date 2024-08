Eduardo Bolsonaro viajou ontem em modelo igual ao avião que caiu em SP

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou, na tarde desta sexta-feira (9/), que viajou ontem em um modelo semelhante ao avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo. Em postagem na rede social X, também conhecida como Twitter, o parlamentar disse que embarcou no modelo ATR para São José do Rio Preto (SP).

"Meu Deus! Que Ele conforte os familiares das vítimas", afirmou Eduardo Bolsonaro.

Ontem fui num avião deste modelo, ATR, para São José do Rio Preto-SP.



Meu Deus! Que Ele conforte os familiares das vítimas pic.twitter.com/1zi9hsvmFE — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) August 9, 2024

O voo 2283 partiu de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na grande São Paulo. De acordo com a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave, trata-se de um avião turboélice de passageiros, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP). Não há sobreviventes. O avião, no entanto, explodiu ao atingir o solo.

A VoePass ainda comunicou que já “acionou todos os meios para apoiar os envolvidos”. Também segundo a companhia, não há informação, até o momento, sobre como ocorreu o acidente em nem a situação atual das pessoas que estavam a bordo da aeronave.

