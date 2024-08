PF faz operações contra tráfico internacional no aeroporto de Guarulhos

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (9/8) operações, no Aeroporto Internacional de São Paulo, com o objetivo de prender os responsáveis pelo envio de cocaína ao exterior por meio do transporte aéreo. Durante a Operação Matrioska, os policiais federais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária, nas cidades de Guarulhos e São Paulo.

O objetivo era capturar os envolvidos na inserção de 90 kg de cocaína em uma área restrita do aeroporto e posterior colocação no porão de uma aeronave com destino a Portugal. No momento do ocorrido, servidores da Receita Federal interromperam a decolagem da aeronave e descarregaram toda a carga, localizando a substância ilícita. Três funcionários terceirizados foram presos.

Já a Operação Vervanger II teve início após a apreensão de uma mala, contendo 15 kg de cocaína, despachada por um passageiro que não embarcou para a África do Sul. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária, também na cidade de Guarulhos.

Além disso, policiais federais que operam o aparelho de scanner corporal no controle migratório de passageiros prenderam hoje em ações distintas, três brasileiras com volumes de cocaína em seus corpos. Uma das presas estava com a droga dentro do aparelho digestivo e foi conduzida ao hospital público. O montante da droga apreendido com as demais suspeitas somou quase 5 kg.

Em outra ação, realizada por servidores da Receita Federal, uma passageira foi flagrada com 300 gramas de cocaína dentro da roupa íntima. Após ser conduzida à PF e receber voz de prisão, a suspeita revelou ter ingerido outra quantidade de droga em cápsulas e foi encaminhada ao hospital. Suspeitas serão apresentadas à Justiça Federal e poderão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro