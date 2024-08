Presidente da Voepass fala pela 1ª vez sobre acidente que matou 62 pessoas

O presidente da companhia aérea Voepass, comandante José Luiz Felício Filho, se pronunciou, nesta terça-feira (13/8), pela primeira vez após o acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo (SP), na última sexta-feira (9).

Segundo o comandante, esse é um momento de grande pesar para todos da "família Voepass". "Toda a nossa equipe está voltada para garantir assistência irrestrita aos familiares das vítimas. Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam nosso efetivo apoio neste momento neste momento. Isso inclui transporte, hospedagem, alimentação, translado e todas as despesas pela qual nos responsabilizamos integralmente", pontuou.

No vídeo, o comandante afirma que é piloto há mais de 30 anos, é o mais antigo da empresa e destacou que, desde que assumiu a presidência, construiu uma base de diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos. "A vida dos nossos passageiros, assim como dos nossos tripulantes, sempre foi e continuará sendo nossa prioridade número um", disse ele.

Veja o pronunciamento na íntegra:

Sou comandante Felício e quero começar expressando mais uma vez toda a minha solidariedade as pessoas que estão sofrendo neste momento de profunda dor principalmente os familiares e amigos dos passageiros e tripulantes do voo 2283.

Como presidente e cofundador dessa empresa estou aqui pra dizer que é um momento de grande pesar pra todos nós da família Voepass.

Toda a nossa equipe está voltada para garantir assistência irrestrita aos familiares das vítimas. Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam nosso efetivo apoio neste momento. Isso inclui transporte, hospedagem, alimentação, translado e todas as despesas pela qual nos responsabilizamos integralmente.

O apoio emocional é também nossa prioridade. Temos um grupo de E médicos aqui no Centro de Acolhimento às Famílias que montamos em São Paulo e além de psicólogos disponíveis e outros centros do país. Também uma equipe de voluntários está em constante contato com os familiares com o objetivo de identificar as necessidades e trazer rápidas soluções.

Eu e minha equipe estamos realizando reuniões diárias com os familiares e criamos também um canal exclusivo de comunicação para que todos tenham acesso de forma correta e transparente e objetiva a qualquer momento.

Gostaria de reafirmar aqui que já tive oportunidade de dizer algumas vezes. Sou piloto há mais de trinta anos. E hoje o comandante mais antigo dessa empresa. Vim de uma origem de transportadores. E desde que assumi a presidência dessa empresa em 2004 sempre construí uma base com diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos. A vida dos nossos passageiros, assim como nos nossos tripulantes, sempre e continuará sendo nossa prioridade número um.

Agradeço ao apoio e solidariedade de todos com as famílias, autoridades, colaboradores, voluntários, médicos, psicólogos e todos que de alguma forma estão trazendo conforto pra este momento que nos devasta tanto.