Destroços de avião chegam à sede da Voepass em Ribeirão Preto (SP)

Terminou neste final de semana a etapa de retirada dos destroços do avião da Voepass que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no início do mês. As bagagens das vítimas também foram retiradas e passam pela etapa de limpeza e separação. O material foi levado para a sede da empresa, em Ribeirão Pretom também no interior paulista.

Agora em São Paulo, as turbinas e os dois motores do avião serão examinados por especialistas. A Força Aérea Brasileira (FAB) deve apresentar o relatório preliminar sobre a investigação do acidente em até 2 dias. O conteúdo das caixas pretas foi extraído e está sendo examinado em Brasília. Ainda não há informações oficiais sobre o que exatamente causou o acidente que matou 62 pessoas (sendo 58 passageiros e 4 tripulantes).

A Voepass assumiu a responsabilidade pelos prejuízos do morador da casa atingida pelo avião. O imóvel teve danos no telhado e no muro, mas ninguém da casa foi ferido, a casa chegou a ficar interditada.

Nesta terça-feira (20/8), acontecerá uma nova reunião com a defensoria e os ministérios públicos de São Paulo e Paraná, juntamente com a Voepass e a seguradora, para garantir a indenização e liberação do seguro obrigatório às famílias das vítimas.

*Estagiária sob supervisão de Luana Patriolino