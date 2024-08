CNJ faz curso de capacitação de agentes para melhor atendimentos de autistas

A abertura oficial do evento está marcada para às 10h, no auditório do conselho. Estarão presentes especialistas e autoridades engajadas na temática e representantes da sociedade civil organizada - (crédito: Gil Ferreira/Agência CNJ)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sedia nesta quarta-feira (28/8) a primeira turma do curso de formação de instrutores do protocolo “Polícia Judicial Amiga dos Autistas”. Ao todo serão capacitados 200 agentes da Polícia Judicial e da segurança institucional. A abertura oficial do evento está marcada para às 10h, no auditório do conselho. Estarão presentes especialistas e autoridades engajadas na temática e representantes da sociedade civil organizada.

O curso visa aperfeiçoar o atendimento à pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos tribunais. Trata-se iniciativa da Academia Nacional de Segurança do Poder Judiciário e tem a coordenação do diretor do Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário (DSIPJ), do CNJ, Igor Tobias Mariano. "O curso busca fortalecer a relação de confiança entre a polícia judicial e a comunidade, além de contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva", Mariano.

Durante o curso, os participantes receberão orientações detalhadas em três áreas principais: 1) identificação (compreensão das características do TEA, sinais e estereotipias); 2) atendimento (exploração de estratégias de comunicação e técnicas de abordagem, incluindo o que é apropriado ou não); 3) gerenciamento de crise (formas de reduzir conflitos em andamento).

A formação incluirá módulos teóricos, análises de casos e atividades práticas, permitindo que os policiais adquiram habilidades fundamentais para exercitar funções com acolhimento e respeito à dignidade humana. Além disso, profissionais especializados em autismo e agentes de segurança compartilharão as vivências e conhecimentos.