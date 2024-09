Brasil tem maior número de incêndios florestais dos últimos 14 anos

A três meses do fim do ano, o Brasil soma mais de 131 mil focos de incêndio florestais. O número não era tão alto desde 2010, quando chegou a 139 mil. Os dados são do monitoramento "Programa Queimadas", do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Neste ano, o estado que mais registrou focos de incêndio foi Mato Grosso (26,4 mil), seguido por Pará (20,2 mil), Amazonas (15,4 mil), Mato Grosso do Sul (10 mil) e Tocantins (8,7 mil).

Já considerando os municípios, a concentração maior se deu em Corumbá (MS), onde estão concentrados 66% das queimadas do Pantanal neste ano. Na sequência estão Apuí (AM), São Félix do Xingu (PA) e Novo Progresso (PA), que fazem parte da região amazônica.

Entre os biomas, a Amazônia segue na liderança dos focos de incêndio, com quase 66 mil casos. Na comparação com o último ano, por exemplo, houve um crescimento de 104%. Já no Pantanal, o crescimento foi acelerado desde 2010, quando era pouco mais de 2 mil focos. Neste ano, o valor já ultrapassou 9 mil.

O contrário ocorreu no Cerrado, onde os incêndios diminuíram. Em 2010, eram 61 mil focos e, neste ano, são 40 mil.