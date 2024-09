Trabalhador é soterrado após queda de muro em obra residencial

Um trabalhador ficou ferido após ser atingido por uma estrutura que desabou em uma obra na manhã desta segunda-feira (2/9) no Setor Sul, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), que realizou o resgate da vítima, o homem foi soterrado depois que uma viga cedeu.

Leia também: Grupos organizam manifestação no Eixão contra ação do DF Legal

Os militares encontraram a vítima consciente, com ferimentos no rosto e trauma abdominal. A equipe realizou a retirada da vítima e iniciou os primeiros atendimentos no local.

Leia também: Quatro pessoas morrem e 6 ficam feridas após ônibus cair em ribanceira

O homem foi levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) e ainda não teve a identidade revelada.