Policial que morreu ao cair de cavalo se aposentaria após o desfile

Foi enterrado na manhã deste domingo (8/9) o corpo do Subtenente da Polícia Militar de São Paulo, Paulino Cristovam da Silva. Ele morreu neste sábado após cair de um cavalo momentos antes de entrar para o desfile de 7 de setembro.

No enterro, centenas de policiais compareceram para prestar uma última homenagem ao militar que, por 32 anos, integrou a PMESP. Ele tinha sido promovido ontem, obedecendo o critério de antiguidade e segundo o Coronel PM Cássio Araújo de Freitas, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de SP, ele aposentaria após o desfile.

Leia também: Motorista que invadiu escola e deixou bebê ferido tinha sinais de embriaguez

Ainda no sábado, pelas redes sociais, Cássio Araujo de Freitas divulgou um vídeo lamentando a morte do colega Paulino Cristovam da Silva. Na gravação ele afirma que o intuito era somente parabenizar os promovidos no sábado, mas em função da morte de Paulino Cristovam da Silva, o tom do conteúdo foi revisto.

"Antes de iniciar o desfile propriametne ele se acidente e infelizmente ele está em óbito neste momento. É um dia difícil pra todos nós, perdemos um amigo, que ia se aponsentar hoje. Era sua ultima missão", lamentou o coronel.





Conforme nota publicada pela cavalaria, Paulino Cristovam da Silva iniciou sua carreira na PMESP em 30 de abril de 1992 e apresentou-se ao Regimento de Polícia Montada "9 de Julho" em 1996, servindo àquela unidade por diversas vezes. A corporação definiu a recente promoção de Paulino como merecida e elogiou a atuação do subtenente ao longo dos anos.

"Com uma conduta brilhante, humilde e assertiva, desempenhou suas funções de forma profícua e eficiente, com total aceitação do grupo, tanto de seus subordinados quanto de seus superiores, uma vez que a sua camaradagem e alegria contagiante foram características marcantes, condição que sempre proporcionou um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo, sendo alvo de elogios por parte de todos os policiais militares que desfrutavam de seu convívio", afirma a nota.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu nota de pesar e informou que investiga a causa da morte do policial. O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, também lamentou a morte do policial através de uma publicação nas redes sociais.