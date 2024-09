Ibaneis proíbe tráfego de caminhões na DF-463, em São Sebastião, após acidente

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse neste sábado (21/9) que vai proibir o tráfego de caminhões e outros veículos pesados na DF-463 que dá acesso a São Sebastião. A proibição ocorre logo após um grave acidente na região deixar uma pessoa morta e 13 feridas.

Ao Correio, o chefe do Executivo local informou que um decreto com as novas determinações deve ser publicado já no início da próxima semana.

O acidente deste sábado (21/9)

Na manhã deste sábado (21/9), um caminhão desgovernado bateu em diversos veículos e matou uma mulher de 62 anos, em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal. Imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial mostram o veiculo passando por cima de diversos carros e inclusive capotando outro caminhão (veja abaixo).

A tragédia ocorreu na Avenida São Sebastião, uma das principais da região, e ainda deixou várias pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

A via tem um histórico de acidentes. No começo deste mês, um caminhão capotou após perder os freios na descida. Em maio, a história se repetiu, mas dessa vez com um ônibus desgovernado. Em ambos os casos, os acidentes deixaram vítimas.