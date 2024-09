Gusttavo Lima tocou em SP e visitou o Rock in Rio antes de pedido de prisão

O cantor sertanejo esteve no Rock In Rio, visitando a área vip do evento - (crédito: Redes Sociais)

Gusttavo Lima realizou um show no Jaguariúna Rodeo Festival, no interior de São Paulo no último final de semana. Depois, teve tempo de conferir o Rock in Rio e encontrar Roberto Medina, o criador do festival, nos bastidores. O cantor teve a prisão decretada pela Justiça em investigação sobre bets nesta segunda-feira, 23.

Ele se apresentou em Jaguariúna na madrugada de domingo, 22, e sua performance foi muito comentada nas redes sociais por conta da participação de Zezé di Camargo. A dupla de Luciano subiu ao palco embriagado e desafinou em algumas notas.

A intenção de Gusttavo Lima era surpreender os fãs com a participação especial. Em suas redes sociais, o artista agradeceu pelo público no rodeio. "Onde aperta para voltar, Jaguá? Que honra ter estado com vocês nesse momento de celebração. Vocês foram incríveis", escreveu.

Em outra publicação, ele falou mais uma vez sobre a apresentação. "Nossa noite de comemoração não poderia ter sido melhor! Quanta energia! Uma experiência surpreendente que durou até o amanhecer. Foram 4h30 horas ininterruptas de show, numa vibe indescritível! Que pancada."

Além disso, o cantor sertanejo esteve no Rock In Rio, visitando a área vip do evento, após o rodeio em Jaguariúna. Ele se encontrou com o criador do festival, Roberto Medina, e postou o vídeo no story do Instagram. Lima assistiu ao show do Akon e escreveu ao fim: "Foi sensacional."

O mandado de prisão de Gusttavo Lima foi expedido em meio às investigações da Operação Integration, mesma que prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra no início do mês. A operação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e ordena a suspensão do passaporte do cantor e do certificado de registro de arma de fogo e eventual porte dela.