Zé Neto segue internado após acidente e hospital atualiza estado de saúde

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano segue internado no Hospital de Base de Rio Preto, após sofrer um acidente enquanto andava de quadriciclo no rancho do parceiro, no interior de Minas de Gerais. O cantor sofreu um ferimento extenso na cabeça e, além de dar pontos, teve que colocar um dreno para ajudar na retirada do sangue.

No domingo, Zé Neto utilizou as redes sociais para mostrar o ferimento e afirmou que tinha expectativa de receber alta ainda no fim de semana. O que não ocorreu.

Leia também: Qual a possível setlist dos shows de Bruno Mars no Brasil

Nesta segunda-feira (1º/10) o hospital emitiu novo boletim médico para atualizar o estado de saúde do cantor e afirmou que Zé Neto permanece estável e consciente. "Os médicos realizam exames periódicos, que apontam evolução satisfatória do quadro clínico do paciente. Equipe médica avalia o quadro clínico do paciente com bastante critério para decidir o momento da alta hospitalar" afirma a nota.

Na noite de segunda-feira (30/9) a esposa de Zé Neto, Natália Toscano afirmou através das redes sociais que o cantor segue internado para monitorar dores. "Ele ainda vai ficar mais um poquinho lá por conta de dor, mas está tudo sob controle, é só por precaução mesmo" declarou Natália.

BOLETIM MÉDICO

Paciente José Toscano Martins Neto (cantor Zé Neto)

Outubro/2024 São José do Rio Preto, 01 de outubro de 2024.

O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável e consciente.

Os médicos realizam exames periódicos, que apontam evolução satisfatória do quadro clínico do paciente.

Equipe médica avalia o quadro clínico do paciente com bastante critério para decidir o momento da alta hospitalar.

Horário desta nota: 11h15

Dr. Paulo Cesar Espada Médico Cirurgião do Serviço de Traumatologia e Coordenador da Emergência Cirúrgica do Hospital de Base

Assessoria de Imprensa Funfarme

Saiba Mais Diversão e Arte Gusttavo Lima faz pronunciamento em live sobre investigação

Gusttavo Lima faz pronunciamento em live sobre investigação Diversão e Arte Companheira de Neymar, Bruna Biancardi exibe itens inusitados em mala

Companheira de Neymar, Bruna Biancardi exibe itens inusitados em mala Diversão e Arte Juiz rejeita tentativa da Netflix de descartar processo de difamação por 'Bebê Rena'

Juiz rejeita tentativa da Netflix de descartar processo de difamação por 'Bebê Rena' Diversão e Arte Ator do DF, Danilo Castro seduz ídolo sertanejo gay em "Rensga Hits!

Ator do DF, Danilo Castro seduz ídolo sertanejo gay em "Rensga Hits! Diversão e Arte "Dividimos uma história e isso é potente", afirma ex-paquita Stephanie Lourenço

"Dividimos uma história e isso é potente", afirma ex-paquita Stephanie Lourenço Diversão e Arte O que Gusttavo Lima, indiciado pela polícia, diz sobre as acusações: 'Assassinato de reputação'