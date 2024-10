Rede pública de ensino abre inscrições para o ano letivo de 2025

CB Correio Braziliense

Os interessados a se inscreverem podem ser da educação infantil, ensino fundamental e médio. - (crédito: Geovana Albuquerque/Agência Brasília)

Estão abertas as inscrições para que novos estudantes ingressem na rede pública de ensino do Distrito Federal, que vão até 31 deste mês. Os novos alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio deverão se inscrever para garantir uma vaga no ano letivo de 2025.

As inscrições podem ser feitas no site da Secretaria de Educação (SEEDF) ou pelo telefone 156. Já as inscrições de estudantes com deficiência, Transtorno do Espectro Autista (TEA), transtornos funcionais específicos e altas habilidades/superdotação devem ser efetuadas presencialmente, nas coordenações regionais de ensino (CREs), no mesmo período. Os resultados têm previsão de ser divulgados em 30 de dezembro, a partir das 18h, exclusivamente no site da secretaria.

Para a inscrição on-line, é necessário inserir os dados pessoais, como o CPF (obrigatório), nome completo, data de nascimento, CEP da residência ou trabalho do responsável, período, ano ou série pretendidos pelo candidato em 2025, número de telefone e e-mail. Caso o estudante ainda não possua CPF, a inscrição deve ser feita pelo telefone 156.

Por meio do CEP, o aluno é direcionado para uma vaga na escola mais próxima, conforme disponibilidade de vagas. Não há escolha de escola no momento da inscrição. Os responsáveis devem estar atentos ao preencher as informações solicitadas e salvá-las. O cadastro será finalizado somente se os dados informados estiverem completos e corretos.