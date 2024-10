Segredos da mochila de Bolsonaro são revelados pelo filho 03

Em viagem de carro com o pai Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro mostrou o que tem na bolsa do pai para um período de uma semana fora de casa. Bolsonaro está cumprindo agendas de campanha no interior de São Paulo e no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (2/10) ele esteve em Parati e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

No vídeo publicado nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do ex-presidente mostra todos os itens que Bolsonaro carrega na bolsa. Eduardo explica que uma vez em viagem no exterior flagrou o pai carregando Nissin Miojo e afirma que esperava que dessa vez o pai tivesse melhorado os itens na bolsa.

Na mochila de Bolsonaro, Eduardo encontrou duas camisas de futebol, loção pós-barba, carregador de celular, pente, canetas, papéis, espuma de barbear, laquê Charming e fixador de cabelo, além da famosa medalha 'imbrochável'.

Bolsonaro fez questão de dizer que meia e cueca ele lava todos os dias. Eduardo brincou sobre o laquê e disse que o item foi colocado na bolsa por Michelle Bolsonaro e afirmou que o desodorante Avanço é o segredo do pai.

"Taí, feito aí o mistério, que dura alguns anos. E assim ele pode passar a semana inteira com muita tranquilidade", disse o filho 03 do ex-presidente.

"Só quando eu vou com a Michelle que levo a malinha, se não ela reclama", disse Bolsonaro.



"Reclama sem razão", retrucou Eduardo.

Medalha Imbrochável de Bolsonaro

Sobre a medalha imbrochável, Bolsonaro disse que aquela é só pra quem pode e não pra quem quer e afirmou já recebeu propostas em dinheiro para entregar o item. "Essa não é pra qualquer um. Não é pra quem quer é pra quem pode. Já me ofereceram 10 paus numa medalha dessa. Mas não, essa é de graça porque tem uma tradição pra quem merece que tem três i's.; pra quem é raiz", afirmou.

Ao final do vídeo, Eduardo tenta mostrar o pai comendo um chocolate, mas o ex-presidente esconde. "A Michele não pode ver que você ta comendo galak não, é?", questiona o deputado.

E Bolsonaro responde "Não, ela tá me regulando, falou que eu estou pré-diabético. Agora, se não posso comer doce vou ter que separar da Michelle".

"Pronto, agora acabou", diz Eduardo.

Confira o vídeo