Assassinada durante assalto, mulher é enterrada vestida de noiva

Francisca Marcela da Silva Ribeiro, de 33 anos, morreu após levar um tiro nas costas durante um assalto, em São Paulo, no domingo (6/10), a 20 dias de seu casamento. Ela foi velada na noite dessa terça-feira e sepultada na manhã de hoje, usando seu vestido de noiva, em sua cidade natal, Sigefredo Pacheco, no Piauí.

A decisão foi tomada pelo noivo, Wilker Michael, que estava com Francisca no momento do crime. Ele chegou a ver a noiva com o vestido, no dia anterior ao crime, já que ambos levaram a roupa para um ajuste para o dia especial dos dois, no próximo dia 26. "Esse seria o vestido do seu grande dia que agora será o vestido do seu enterro. Nós iremos lutar para que a justiça seja feita. Isso não ficará impune. Nunca imaginei que ficaria sem ela", escreveu o noivo em um post nas redes sociais.

Ao UOL, Wilker disse que ele não teve dúvidas ao escolher a roupa em que sua amada seria sepultada. “Nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei passar por isso. Após o acontecido, quando a funerária me perguntou sobre a roupa que eu queria vesti-la, não pensei duas vezes. Esse vestido foi a roupa mais linda que já vi ela vestir”, declarou.

Wilker e Francisca estavam juntos há quase oito anos. "Dói. Uma dor que não quer ir embora, uma dor que se recusa a aceitar que não vou mais te abraçar. Hoje eu me apego em um pedaço da manga da sua camiseta, a lembrança do seu jeito de me fazer feliz, pois foram as coisas que me restaram para me apegar. Você sempre me disse que eu era grande e forte, mas me sinto minúsculo, fraco e frágil", ressaltou nas redes sociais. A mulher era mãe de dois filhos.

Segundo o noivo, ele não reagiu ao assalto. Wilker afirma que o tiro que matou Francisca foi disparado por um policial militar de folga que estava no posto de gasolina, próximo ao local do assalto. Segundo o noivo, o PM apontou a arma para o casal após os criminosos fugirem, levando a moto dos dois. Foi então que ocorreu uma troca de tiros.

O noivo afirma que chegou a pedir para que o policial deixasse os homens fugirem, foi quando o PM disparou. “Ele olha para mim sem nenhuma expressão de dor, de arrependimento. Expressão fria, só desviou o olhar. Em nenhum momento ele veio olhar para o rosto dela, pedir desculpa, perdão", disse em entrevista à TV Globo.

No boletim de ocorrência, o PM afirmou que abastecia o carro quando viu a movimentação do assalto e que só sacou a arma quando viu que os criminosos estavam armados. Ele confirmou que trocou tiro, mas disse que não sabia quantos foram e nem se havia alguma vítima. Não há confirmação oficial sobre se o tiro que a atingiu foi disparado pelo policial ou por algum dos assaltantes.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não comentou a acusação do noivo. Em comunicado à imprensa, a pasta informou que foi abriu um inquérito policial para apurar o caso. Segundo a SSP, dois homens foram presos em flagrante pelo roubo da moto. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança e realiza diligências para esclarecer o fato.