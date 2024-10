Furação Milton faz cias aéreas brasileiras cancelarem voos para Orlando

Classificado como categoria 5 na escala Saffir-Simpson, o furacão pode aumentar de intensidade conforme se aproxima da costa dos EUA - (crédito: NASA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Previsto para atingir a costa da Flórida na noite desta quarta-feira (9/10), o furacão Milton está impactando diretamente as operações das companhias aéreas brasileiras. Até a publicação desta nota, 16 voos das empresas Latam, Gol e Azul haviam sido suspensos devido às condições meteorológicas adversas. Os voos programados para hoje e quinta-feira (10) serão remarcados.

Classificado como categoria 5 na escala Saffir-Simpson, o furacão pode aumentar de intensidade conforme se aproxima da costa dos EUA, com ventos que podem superar 307 km/h, possivelmente inaugurando uma nova categoria, a 6.

A Latam cancelou dois voos nesta quarta: LA 8126 (São Paulo/Guarulhos-Orlando) e LA 8127 (Orlando/São Paulo-Guarulhos). A companhia permite que os passageiros remarquem suas viagens sem custo até o fim da validade do bilhete. Também é possível solicitar reembolso conforme as condições da tarifa, informa a aérea.

A Gol, por sua vez, cancelou dois voos hoje: G3 7602 (Brasília/Orlando) e G3 7601 (Orlando/Brasília), e outros quatro na quinta-feira: G3 7736 (Fortaleza/Orlando), G3 7737 (Orlando/Fortaleza), G3 7602 (Brasília/Orlando) e G3 7601 (Orlando/Brasília). Novos voos foram agendados para sábado, 12 de outubro, e os clientes serão reacomodados conforme disponibilidade, segundo a cia.

A Azul suspendeu oito voos e informou que os passageiros serão reacomodados em voos da própria empresa, de acordo com a disponibilidade. “A Azul recomenda aos clientes que não se dirijam aos aeroportos antes de confirmarem o status de seus voos, via app Azul ou em 'Minhas Viagens' no site, usando o código localizador da reserva”, afirmou.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro