Criminosos sequestram nove ônibus para fazer barricadas no Rio de Janeiro

Criminosos sequestraram nove ônibus do transporte público para usar os veículos como barricadas na Estrada do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (16/10). Os veículos foram atravessados na via, a fim de atrapalhar uma operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) na comunidade da Tijuquinha, conforme informou a Polícia Militar do estado.

A PM também afirma que policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) reforçam o policiamento no entorno da comunidade, além de auxiliarem na desobstrução da via.