Vídeo: Noiva chega de trator no próprio casamento em Santa Catarina

Uma noiva surpreendeu os convidados ao chegar no próprio casamento de trator. A cerimônia foi realizada no último sábado (19/10) em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina. Nas redes sociais o vídeo de Cauana Capelesso chegando à cerimônia acumula milhares de visualizações. "Sim, chegar de trator na igreja sempre foi um sonho!", escreveu a noiva na legenda da publicação nas redes sociais.

Cauana e o agora marido, Dalvan Girardi, são agrônomos e resolveram levar a paixão pela profissão para a cerimônia ao utilizar o trator da própria família para a chegada da noiva. ""Além de eu ir de trator, no nosso casamento eu também usei uma bota para demonstrar ainda mais a nossa paixão pelo agro", relatou a noiva ao G1 SC.

Ela também relatou que o casal não imaginava que a chegada chamaria tanta atenção. "Não esperávamos tamanha repercussão, mas ficamos muito felizes, pois temos muito orgulho e muito amor pelo agro". Eles são agrônomos e trabalham com produção leiteira. O veículo, que é usado na produção, também levou os noivos para o local da festa ao término do casamento.

O casal está junto desde 2013. Em outro post sobre o casamento Capelesso descreveu a ceriônia como o dia "mais incrível da minha vida". Ela também afirmou que é sentimento inexplicável. "Ao meu melhor amigo, namorado, noivo e agora marido, você tem todo meu amor, respeito e admiração. Te amo pra sempre!", declarou Cauana.

