Hotel holandês envia mensagem racista a brasileiro: ‘Não aceitamos negros’

O artista carioca Wallace Pato recebeu uma mensagem racista após fazer uma reserva no hotel Plantage, em Amsterdã, na Holanda, onde se hospedaria com um amigo. Ele compartilhou em seu perfil nas redes sociais que fez a compra pelo site Booking, mas recebeu um e-mail cancelando a reserva e com uma mensagem discriminatória.

“Olá, sua reserva foi cancelada! Desculpe, mas não aceitamos pessoas negras no hotel”, diz o texto, enviado em 17 de outubro. Wallace fez a postagem nessa quarta-feira (30/10). “Holanda eternamente colonialista!!!! Nos deixem em paz!!!!”, escreveu o artista na legenda do post. Ele também fez um story desabafando sobre a situação. “Eu só quero viver em paz. Ser tratado de igual para igual. Se possível, ser amado”, publicou.

Mensagem racista compartilhada por Wallace Reprodução / Instagram

Após a repercussão, o hotel fez uma série de postagens, dizendo ter sofrido um ataque hacker. “Tomamos conhecimento de que mensagens de phishing estão circulando pela plataforma Booking.com, alegando falsamente serem do Hotel Plantage. Essas mensagens contêm conteúdo profundamente ofensivo e discriminatório. Queremos deixar absolutamente claro que essas mensagens não são de nossa autoria. Há uma rede criminosa ativa”, acusa.

O local disse estar investigando, junto com a Booking, o ocorrido. A hospedagem também comunicou que a reserva de Wallace continua ativa. A mensagem ainda pede para que os hóspedes não cliquem em “links suspeitos” que cheguem por email.

O Booking disse não tolerar nenhum tipo de discriminação. "Estamos investigando o caso em questão junto à acomodação para garantir que todas as providências sejam tomadas", informou em nota.

Hotel pediu honestidade

No entanto, além da nota, o hotel fez um carrossel no Instagram explicando toda a situação e pedindo “honestidade de Wallace” no caso. Nas imagens, o estabelecimento responde a algumas perguntas. A primeira delas é se a mensagem foi enviada pelo hotel, o que a empresa nega.

“A mensagem foi de fato enviada por meio de nossa plataforma, mas absolutamente não por nossa equipe. Em colaboração com a Booking.com, bloqueamos anteriormente várias tentativas de phishing e hackers. Infelizmente, como resultado, nosso hotel se tornou alvo de hackers, o que levou ao envio de mensagens de ódio a vários hóspedes. Muitos estão familiarizados com o hacking como um meio de roubar dinheiro, dados etc., mas poucos estão cientes do outro lado - quando o hacking é usado para difamar indivíduos ou empresas”, escreveu.

O Plantage também disse que foi um mal-entendido que a mensagem tenha sido enviada a Wallace. “O destinatário original não era o artista que, posteriormente, a compartilhou amplamente nas mídias sociais. A mensagem foi enviada aleatoriamente a vários contatos em nosso banco de dados, alguns dos quais não são pessoas de cor, inclusive o destinatário original. Independentemente disso, essa mensagem nunca deveria ter sido enviada a ninguém. Lamentamos que nossa explicação possa não ser acreditada, embora entendamos o motivo. Em 2024, as pessoas sofrem discriminação diariamente, on-line e off- line, e nós nos posicionamos firmemente contra isso”, defendeu.





Segundo o hotel, foi Wallace quem cancelou sua reserva. O local acusou o artista de querer visibilidade com o caso e estar ignorando as tentativas de contato dos holandeses. “Estávamos explicando a situação em particular e estamos surpresos com a disseminação de informações incorretas. Entendemos que o criador/artista do conteúdo original talvez não compartilhe do nosso lado, pois está ganhando seguidores com isso, embora nunca tenha feito uma reserva em nosso hotel. (Todas as tentativas que fizemos para contatá-lo estão sendo ignoradas)”, disse.

Wallace publicou um texto, agradecendo o apoio e dizendo que estão tentando colocá-lo como culpado da história. “Tentamos resolver tudo de forma tranquila, várias vezes. Temos print de tudo. Mas não quiseram, inclusive não nos devolveram o dinheiro até agora e nos deixaram sem resposta todo esse tempo, responderam só após a postagem, mesmo assim sem tocar no assunto reembolso. A mensagem recebida está dentro do aplicativo da empresa Booking. A falta de resposta, auxílio e desdém da empresa Booking e do hotel Plantage, me deixou ainda mais cabreiro e acuado em estar chegando em um país estrangeiro, onde cotidianamente era visto com olhares de desprezo, apontamento e risadas”, lamentou.