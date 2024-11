Idoso transfere cerca de R$ 2 milhões em 'golpe do amor'

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (27/11), seis suspeitos em ação que investiga crimes de estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A vítima é um idoso, de 71 anos, do Rio Grande do Sul, que realizou uma transferência de, aproximadamente, R$ 2 milhões para uma suposta investidora americana, com quem tinha em um relacionamento virtual.

Por meio de um perfil falso, a quadrilha prometia presentes, desde que o idoso depositasse valores correspondentes a impostos de encomendas internacionais, alfândega e outros tributos. Os investigadores apontam que o idoso caiu em uma fraude virtual conhecida como "golpe do amor".

Foram cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em São Paulo e no Ceará. Os presos estão localizados no estado de São Paulo, nas cidades de Santo André, Guarulhos, Ferraz de Vasconcellos, Osasco e na capital. Foram apreendidos documentos, celulares, notebooks e cartões bancários.

Polícia prende suspeitos de aplicar golpe em idoso que transferiu cerca de R$ 2 milhões (foto: Divulgação/PCRS)

O bloqueio de bens e valores das contas bancárias dos criminosos também foi realizado. Operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio das Polícias Civis de São Paulo e do Ceará.

Leia também: Mulher deixa bilhete com pedido de socorro em posto de combustível

A operação contou com 25 policiais do Rio Grande do Sul, 14 agentes de São Paulo e quatro do Ceará. Sete suspeitos ainda estão sendo procurados.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Raquel Lelles