Terror virtual: homem extorquia meninas e vendia pornografia infantil

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por extorquir e divulgar conteúdos de pornografia infantil. O suspeito, morador de Maceió (AL), se infiltrava nas redes sociais e, com um perfil falso, fingia ter 14 anos, estratégia usada para atrair meninas de 13 a 17 anos. A operação desencadeada nesta quinta-feira (28/11) cumpre um mandado de prisão temporária e dois de busca e apreensão. O suspeito foi preso em casa, onde vive com o filho de 4 meses.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por meio do Instagram, ele ludibriava as vítimas e, depois de ganhar confiança, solicitava fotos íntimas. Em posse das imagens e vídeos, o suspeito passava a extorquir as meninas, mandando que elas enviassem outros conteúdos eróticos e pornográficos, sob a ameaça de divulgar as fotografias nas redes sociais, especialmente para parentes e amigos.

Leia também: Morte de criança esmagada por pedra será investigada

A investigação conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) começou depois que a tia de uma das vítimas viu o teor das mensagens e procurou a polícia. A sobrinha dela, de 13 anos, foi coagida pelo criminoso a enviar os conteúdos pornográficos. As apurações ainda revelaram que o material pornográfico infantil que o autor conseguia era comercializado em sites de conteúdo adulto.

Leia também: Moraes determina prisão de radialista que quebrou tornozeleira em vídeo

Nesta manhã, as buscas ocorrem na cidade de Maceió. O autor responderá pelos crimes de extorsão e armazenamento e divulgação de pornografia infantil, podendo pegar uma pena entre 7 e 16 anos de reclusão.

A operação recebeu apoio da Polícia Civil e da Polícia Científica de Alagoas.