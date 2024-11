IBGE: mais de 30% dos municípios brasileiros ainda fazem uso de "lixões"

Cerca de 31,5% dos municípios brasileiros utilizam "lixões" para armazenar resíduos sólidos. O dado consta na pesquisa Informações Básicas Municipais (Munic) 2023, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mostrou, por outro lado, que 60,5% dos municípios brasileiros possuem coleta seletiva de lixo.



Do total de 5.568 cidades e dois distritos no país (Distrito Federal e Fernando de Noronha), 31,9% relataram a presença de pelo menos um "lixão". Considerada como a pior maneira de destinação final de resíduos, a ação ainda é utilizada em 73,8% dos municípios da região Norte; 52,9%, no Centro-Oeste; 51,6%, no Nordeste; 12,1%, no Sudeste; e 5,7%, no Sul. As regiões Norte e Sul também apresentaram os piores e melhores índices de coleta seletiva de lixo, respectivamente.

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os municípios com população superior a 50.001 habitantes deveriam implementar disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e dar fim aos lixões até agosto de 2023. Entretanto, "21,5% desses municípios ainda contavam com lixões como unidade de disposição final dos resíduos sólidos", ressaltou a pesquisa do IBGE.

*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza