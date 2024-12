Motociclista bate em caminhão na EPIA Norte e fica gravemente ferido

Um motociclista ficou gravemente ferido após bater em um caminhão-tanque. O acidente ocorreu na EPIA Norte, próximo ao Viaduto Antônio Gomes, na noite desta terça-feira (3/12).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), a vítima foi encontrada pelos socorristas caída na pista, inconsciente e tinha um ferimento no rosto com sangramento intenso.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros ao motociclista, que foi encaminhado para o Hospital de Base. O condutor do caminhão não se feriu.

Duas faixas da DF 003 precisaram ser interditadas durante o atendimento à ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.