86% dos brasileiros são favoráveis à proibição do celular nas escolas

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (11/12), o projeto de lei 104/2015, que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos dentro das escolas públicas e privadas em todo o país. O debate sobre o uso de celulares nas escolas cresceu nos últimos meses e trouxe a insatisfação dos brasileiros com a permissão do uso em salas de aula.

Segundo um estudo da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, 86% dos brasileiros são a favor de restringir o uso de celulares nas escolas. Entre esse percentual, 54% são favoráveis à proibição total de aparelhos eletrônicos nas escolas, enquanto 32% defendem a liberação apenas para atividades pedagógicas, com autorização prévia do professor. Apenas 14% dos brasileiros são contrários às medidas aprovadas pela Câmara.

Entre os jovens de 16 a 24 anos, o apoio é o mais extenso. A pesquisa mostra que 46% dos entrevistados apoiam a proibição total do uso de aparelhos, enquanto 43% defendem o uso parcial dos celulares.

Entre os mais velhos, a solução da proibição parcial não tem tanta força, com 32% dos acima de 60 anos, 31% dos que têm entre 25 e 40 anos e 27% dos brasileiros de 41 a 59 anos. Nesta última faixa etária, o percentual mais que dobra quando a opção é a proibição total, a escolha de 58% dos entrevistados.

O estudo também aponta que quanto mais alta a renda, mais pessoas são favoráveis à proibição. Apenas 5% da população com renda acima de 5 salários mínimos são contrários à proposta, contra 17% da população que ganha até 1 salário mínimo.

“À medida que avança o debate sobre a imposição de algum tipo de restrição, fica clara a tendência das pessoas de aprovarem a medida. Isso é um sinal claro de que há forte preocupação dos pais, dos próprios alunos e também da população em geral com o tema, caso contrário não teríamos 86% de aprovação à alguma medida. Há uma clara percepção de que algo deve ser feito para evitar o uso excessivo de celulares nas escolas, a fim de preservar o processo de aprendizagem”, afirma o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

Ainda, de acordo com Tokarski, é possível perceber uma preocupação com a educação das crianças mesmo em pessoas sem filhos. “A aprovação da proibição total ou parcial é exatamente a mesma entre quem tem filhos ou mora com crianças matriculadas em escolas e quem não tem filhos nem vive com estudantes. Em ambos os perfis, 54% defendem a restrição total e 32%, a parcial, com liberação de uso apenas em atividades pedagógicas”, afirma o CEO da Nexus.

