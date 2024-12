Governador confirma morte em queda de ponte que liga TO e MA

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), informou que uma pessoa morreu com a queda da ponte que liga Tocantins a Maranhão neste domingo (22/12). “Tivemos vítimas e acabei de conversar com o prefeito Wanderly, de Aguiarnópolis, e ele falou que perdeu uma pessoa da cidade. Caíram veículos, caminhões e motocicletas, lá”, disse em uma publicação nas redes sociais.

A ponte, que liga Aguiarnópolis, em Tocantins, a Estreito, no Maranhão, caiu na tarde deste domingo (22/12) e afetou o tráfego na região. O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), informou que as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Centro Tático Aéreo (CTA) foram mobilizadas para auxiliar no que for preciso.

Um vídeo capturou o instante exato em que a ponte inicia as fissuras e, em seguida, colapsa. No registro, um vereador é visto apresentando a condição do local, mencionando inclusive as rachaduras. O vídeo também revela que, no momento do desabamento, havia veículos e caminhões transitando pela ponte.

Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para interdição total na BR-226/TO, na ponte sobre o Rio Tocantins, neste domingo (22/12), devido a queda.