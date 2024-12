Tragédia em Gramado: corpos de vítimas retirados de destroços de avião

Após a Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmar a identidade de dez vítimas da queda do avião em Gramado, as equipes de resgate iniciaram o processo de retirada dos corpos na noite deste domingo (22/12).

De acordo com a Brigada Militar, o avião de pequeno porte saiu do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí (SP) e caiu em Gramado minutos após a decolagem. Dezessete pessoas no solo foram levadas para atendimento médico e dez mortos estavam no avião.

A Polícia Civil confirmou que os mortos são o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, e 9 familiares dele: a mulher, três filhas, a sogra, a irmã, o cunhado e duas crianças. Os nomes não foram divulgados.

O resgate utilizou uma retroescavadeira para derrubar parte da loja atingida e conseguir acessar a estrutura do avião e chegar aos corpos. Ao menos três corpos já foram removidos e estão no veículo do Instituto Geral de Perícias (IGP), de onde seguirão para identificação.

"Após a liberação da perícia, os corpos encontrados na edificação vão para análise de DNA, para ter certeza que todos estavam na aeronave e descartar qualquer outra vítima, da loja ou da pousada", explicou o comandante dos Bombeiros da Região da Serra, coronel Mauricio Ferro.