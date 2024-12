Casal de influencers morre em acidente de ônibus em MG; filho sobrevive

Em acidente rodoviário na BR-116, em Teófilo Otoni (MG), foram registradas mais de 40 vítimas fatais. O casal de influenciadoras Karine Boldrini, 37 anos, e Milena Britto, 23 anos, viajavam de ônibus para a Bahia e não sobreviveram à colisão. O filho Pedro, de oito anos, acompanhava o casal e sobreviveu à tragédia.

Karine e Milena criavam conteúdo para o TikTok, onde mostravam a rotina como casal e tinham mais de 38 mil seguidores. O último vídeo publicado no perfil mostrava os preparativos para a viagem em família à cidade natal de Milena, que duraria 24 horas.





No último vídeo publicado na rede, os seguidores do casal lamentam a perda: “Karine era uma mulher ímpar! Honesta e guerreira, seu filho terá muito orgulho de saber a mulher incrível que você foi! Milena sempre meiga e positiva, super carinhosa e atenciosa com todos.”

Juntas há mais de dois anos, Karine conheceu Milena em um aplicativo de relacionamentos. Quando iniciaram o romance, ela já era mãe do Pedro, que agora está sob tutela do pai. Nas redes sociais, a influenciadora afirma que a sua sexualidade nunca tinha sido um segredo para o filho.

Uma das últimas publicações de Karine no Facebook foi uma foto de Pedro de mãos dadas com Milena. "Coisas mais valiosas que a vida nos dá", escreveu na legenda.

Milena Britto e Pedro, filho da parceira (foto: Reprodução / Facebook )

O acidente na rodovia em Teófilo Otoni resultou em mais de 40 pessoas mortas, todas presentes no mesmo ônibus. A maioria das vítimas morreu carbonizada após ficar presa nas ferragens. Uma delas é o motorista do coletivo.