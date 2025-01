Influenciador chora ao comer a última refeição feita pela mãe: "Saudade"

Um feijão congelado foi a última refeição preparada pela mãe do artista e influenciador Rapha Vitor, 26 anos, antes de morrer. O comunicador carioca compartilhou um vídeo nas redes sociais, nessa quarta-feira (8/1), no qual comia o feijão emocionado e falava sobre o significado sentimental do momento.

A cena comoveu os internautas. “A gente nunca sabe quando vai ser a última vez que vamos estar com nossos familiares, comer nossa comida favorita. Então, vivam intensamente. Hoje, graças a Deus, o que me resta da minha mãe é saudade e zero peso na consciência", comentou Rapha.

Flavia, de 50 anos, ou tia Vivi, estava internada por problemas de saúde — que Rapha prefere manter em privacidade — desde novembro, e não resistiu. O comunicador conta ao Correio que sempre foi muito próximo da mãe, que o apoiava como criador de conteúdo na internet para fornecer uma vida melhor à família.

“Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé independente de tudo, guerreira que sempre me apoiou como artista”, Rapha afirma. Mesmo no meio de dificuldades, mãe e filho permaneceram sonhadores. Nas redes sociais, os momentos familiares compartilhados conquistaram os internautas.

Ao receber a notícia do falecimento, Rapha se sentiu muito sozinho por ter perdido três membros da família nos últimos três anos. “Saindo do enterro, pensei que tinha duas opções: ou eu me enterro com ela, ou faço com que ela viva dentro de mim. Escolhi a segunda”, emociona-se.

Ao encontrar o feijão congelado, Rapha cogitou mantê-lo pelo resto da vida na geladeira. Mas então, decidiu fazer um ritual: “Comi agradecendo pela oportunidade de ter sido filho dela, crescido e aprendido com ela, e por conseguir eternizar ela.”

Apelidada de Diaconisa pelos seguidores do comunicador, Vivi deixa um legado de amor e acolhimento para o único filho.