Filho é preso por torturar e deixar a mãe "em estado cadavérico" de tanta fome

Um homem de 42 anos foi preso, acusado de maus-tratos contra a própria mãe, uma senhora de 73 anos. A Polícia Civil de Goiás recebeu uma denúncia anônima e foi até a casa, localizada no Setor Finsocial, em Goiânia.

Ao chegar ao local, os agentes tiveram que arrombar a porta para entrar. A idosa estava na cama, sem higiene, cercada por sujeira, vivendo em um ambiente insalubre, com forte odor, sem iluminação e ventilação adequada. Segundo a investigação, a mulher vivia nessa condição há meses e o filho, que deveria responsável pelos cuidados da genitora, negligenciou e abusou da mãe.

O delegado Alexandre Bruno, responsável pela investigação, afirmou que a idosa estava em "em estado quase cadavérico, realmente só pele e osso" e definiu o caso como um dos mais intrigantes e revoltantes relacionados a situação de maus-tratos contra a pessoa idosa.

"O filho, de 42 anos, empregava sofrimento contra a mãe a ponto de torturá-la. A idosa estava há dias sem comer e sem beber água potável e o filho responsável por essa situação foi localizado pela polícia civil e foi atribuído voz de prisão a ele. O homem responderá por maus tratos, abondono material e exploração financeira, uma vez que ele fazia uso de cartões de proveito da idosa", declarou o delegado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e identificou que a idosa precisava de atendimento médico urgente pois se encontrava em estado de inanição. Ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento na região.

O filho da idosa, acusado de torturar a mãe, não estava na casa. Após buscas na região, a polícia localizou o suspeito e o levou até a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI). No local, ele prestou depoimento e minimozou os maus tratos com a mãe.

Após ser ouvido, ele foi preso em flagrante e poderá pegar até 12 anos de prisão.