Oruam disse que "não sabia da situação do foragido', afirma delegado

O delegado Moyses Santana, responsável pela investigação que levou Oruam à prisão pela segunda vez nesta terça-feira (25/2) relatou que o rapper Oruam disse que "não sabia da situação do foragido que estava na residência dele [...]. Junto com ele [foragido] também foi encontrada uma pistola 9mm com kit rajada, munições e radiotransmissores".

Santana ainda afirmou que depoimentos de outras testemunhas dizem que o foragido apareceu na casa do músico na terça-feira (25/2). As declarações foram dadas em conversa com jornalistas, logo após a prisão do rapper.

O delegado explicou também que, por se tratar de um "delito de menor potencial ofensivo", Oruam poderá evitar a prisão caso colabore e assine um termo circunstanciado. "É possível que ele não seja preso, mas ainda assim a situação configura uma prisão em flagrante. Ele está autuado por flagrante delito", afirmou.

O rapper foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (26). Durante o cumprimento de mandados em sua residência, situada no Joá, zona oeste da cidade, os agentes localizaram e deteve um foragido da Justiça. O músico foi autuado em flagrante pelo crime de favorecimento pessoal.













De acordo com a PCERJ, a operação cumpre mandados de prisão em endereços ligados ao músico que é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por disparo de arma de fogo em condomínio. "A busca e apreensão tem como objetivo localizar e apreender a arma de fogo utilizada por ele, bem como outros materiais que possuam material probatório relevante e permitam identificar o proprietário da arma", conforme informou a corporação. Buscas também foram cumpridas na casa de Oruam.