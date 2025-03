Carnaval do Recife encerra programação com tradição e maestria

O pernambucano Lenine abriu a terça-feira de carnaval, no Marco Zero, com frevo e repertório plural - (crédito: Darcianne Diogo/CB. )

Depois de cinco dias de folia, um dos maiores carnavais do país encerrou o período de festa com maestria. A capital de Pernambuco, Recife, arrastou mais de 2 milhões de pessoas para as ruas, distribuídas em mais de 50 polos descentralizados. Para fechar a festa, o palco da Praça Marco Zero, ponto central, recebeu os shows de Lenine, Elba Ramalho e Alceu Valença tocando o melhor da música regional brasileira.

Recife tem uma tradição peculiar. Sempre, no último dia da folia, ocorre o chamado “arrastão”. É a última apresentação. Do palco, uma orquestra com mais de 200 integrantes puxa uma música e faz uma passeata pelas ruas, sem hora para terminar. Em anos anteriores, essa prática foi até as 6h da manhã do dia seguinte.

Ontem (4/3), a primeira apresentação no palco do Marco Zero foi ade Lenine. Com seu violão e gingado único, Lenine cantou seus maiores sucessos. O cantor é ganhador de seis Grammys Latinos, dois prêmios da APCA e nove prêmios da Música Brasileira.

Na sequência, Elba Ramalho assumiu a folia. Há 24 anos, a cantora está presente no encerramento do Carnaval do Recife. Em entrevista coletiva à imprensa, Elba elogiou a festa na capital. “Sou especialista no Galo, cada apresentação me ensinou uma lição. O Carnaval do Recife tem uma tradição tão forte, que nada no mundo se compara a isso. Procuro ser fiel à tradição e tento trazer sempre o clássico, mas sempre fazendo o povo dançar”, afirmou.

No palco, Elba cantou ao lado de artistas regionais, uma forma de valorizar a cultura. “Cada ano tem uma novidade. Essa foi uma.”

Alceu Valença subiu no palanque logo após Elba Ramalho e também agitou o público. A programação oficial encerrou, mas o palco servirá para a gravação do DVD de padre Fábio de Melo, amanhã. Na sexta, haverá o festival Recife Capital do Brega, com mais de 20 apresentações de artistas locais.