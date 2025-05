Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta segunda-feira (19/5)

Termina nesta segunda-feira (19/5) o prazo para a regularização do título de eleitor junto à justiça eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até sexta-feira (16/5), mais de 5 milhões de pessoas constavam na lista de eleitoras e eleitores faltosos, que podem ter os títulos cancelados caso não regularizem a situação dentro do prazo.

O cancelamento pode ocorrer quando o eleitor não votou nem justificou a falta. Para conferir se você está quite com a justiça eleitoral, é possível consultar no site do TSE, na página inicial, em Serviços. O órgão informa que a consulta é gratuita.

No entanto, para regularizar a situação é necessário realizar o pagamento de multa. A boa notícia é que esta é a única etapa para a regularização. Passado o prazo, o procedimento é mais complexo.

Feito o pagamento da multa, o registro da quitação de débito acontece automaticamente após a compensação. Pessoas que declarem impossibilidade de pagamento podem ser dispensadas da multa.

O cancelamento, por sua vez, não abarca eleitores facultativos e pessoas com deficiência que comprovem dificuldade impeditiva para votar. Para realizar a quitação, o acesso é feito pelo Autoatendimento Eleitoral, na página inicial do site do TSE e pelo aplicativo e-Título. Confira aqui o passo a passo.