Brasília Game Festival atrai jogadores e entusiastas do mundo geek

Brasília se transforma mais uma vez no centro da cultura gamer do país com a terceira edição do Brasília Game Festival (BGF), o maior evento gratuito de games do Centro-Oeste. A programação começou na sexta-feira e termina hoje, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ontem, o espaço ficou lotado, atraindo visitantes de todas as regiões da cidade. A organização espera receber cerca de 60 mil pessoas ao longo dos três dias de programação intensa, das 11h às 20h.

Voltado para todas as idades e perfis de jogadores, o BGF oferece uma ampla gama de atrações, desde os tradicionais eSports até experiências em realidade virtual, jogos de tabuleiro, cultura geek e ações sociais voltadas à inclusão digital.

Vestidos como personagens do jogo Genshin Impact, os amigos Piera Masoero, Matheus Alves, Rafael Magalhães e Inari Tsubaki chamaram a atenção ao circularem fantasiados e tirarem fotos com o público infantil. "O jogo é muito popular e tem uma comunidade apaixonada. A gente costuma comprar acessórios on-line, mas muita coisa nós mesmos produzimos, para garantir que fique o mais parecido possível com os personagens", explicou Piera, em nome do grupo.

Entre os principais destaques está a Arena Gamer, palco de disputas acirradas em títulos como Counter-Strike 2, League of Legends, Valorant, FC 25 e eFootball 25. Os campeonatos oferecem premiação de R$ 10 mil, atraindo tanto jogadores amadores quanto profissionais.

Para quem busca diversão sem a pressão da competição, a Arena Freeplay disponibiliza estações com os consoles mais populares, como PlayStation, Nintendo e Xbox, além de experiências imersivas em realidade virtual. O público infantojuvenil encontra na Happy Game Arenaoficinas e sessões livres com jogos como Minecraft e Roblox, voltadas para estimular a criatividade e a colaboração.

Chamando atenção por todo o evento, Luís Carlos Ferreira, caracterizado como um zumbi de criação própria, veio de São Paulo para participar do festival pela primeira vez. "Trabalho como cosplayer profissional há 13 anos. Acho que o terror é lúdico, e esse personagem consegue interagir bem com crianças e adultos. A energia é ótima, o público curte muito e interage bastante", contou. "Gostei muito da diversidade geek do evento e de ver como ele está crescendo."

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Leonardo Reisman, o festival se consolida como um motor de desenvolvimento para o setor. "O Brasília Game Festival visa impulsionar ainda mais esse setor na região, além de incentivar a formação de talentos, o surgimento de novas empresas e fortalecer as já existentes", destaca Reisman. "Nosso principal objetivo é ver essas empresas crescendo, contratando mais, faturando mais. O evento não é só um ponto de encontro, é um ponto de virada. E Brasília tem tudo para ser uma referência nacional nesse setor", concluiu.











Cultura geek

O BGF também valoriza o desenvolvimento nacional de jogos com a Mostra Indie, que reúne criações de estúdios brasileiros independentes. Os títulos exibidos foram selecionados em parceria com a Abring (Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos) e o próprio festival.

Ana Carolina Brasão foi ao evento com o amigo Arthur Pirese ambos estavam ansiosos para experimentar os jogos disponíveis nos computadores. "O evento está muito legal, tem muitos cosplays e várias atrações. Estamos torcendo para conseguir jogar nos computadores. E amanhã (domingo) estaremos aqui de novo", disse Arthur.

Outro ponto alto é o espaço Diversão Offline, dedicado a jogos de tabuleiro, RPGs, cardgames e até atividades mais tradicionais, como xadrez e Mahjong, um verdadeiro refúgio analógico para os fãs dos jogos em sua forma mais clássica.

O festival também aprsenta desfiles de cosplay, que atraem grande público e celebram a criatividade e o talento dos participantes. Além da tradicional passarela de personagens icônicos dos games, quadrinhos e animes, o evento traz o irreverente e encantador Cosplay Pet, com animais de estimação fantasiados.

A cultura pop também tem vez no evento com o Candango Geek, uma celebração da produção criativa local. Os desfiles de cosplay, incluindo o divertido Cosplay Pet, garantem momentos de descontração para toda a família.

Mais do que diversão, o festival também gera impacto econômico para a cidade, movimentando setores como turismo, alimentação, hotelaria e tecnologia. Aproveitando o final de semana, Luiz Guilherme e a esposa, Laianne Caroline, levaram os sobrinhos Alisson Boaz e Afonso Boaz para curtirem o evento. "Eles pediram para vir e aproveitamos que é gratuito. Estamos achando a estrutura excelente e vamos voltar amanhã (domingo), porque tem muita coisa legal para aproveitar", contou Luiz.

Serviço:

Brasília Game Festival (BGF)

Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Até domingo. Das 11h às 20h. Entrada gratuita (mediante retirada de ingresso no site oficial)

