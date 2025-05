Montada em um ônibus-galeria, a exposição Corpo/Som chega a Samambaia

A segunda edição do evento Interação Corpo/Som chega a Samambaia neste fim de semana com exposições, atividades formativas, palestras e mediação educativa de forma gratuita. No sábado (24/5) e domingo (25/5), as artistas Thalita Perfeito e Silvie Eidam apresentam suas obras no Complexo Cultural Samambaia, das 14h às 22h.

Esta será a terceira e última exposição do projeto, que já passou pelo Memorial dos Povos Indígenas e pelo Museu Vivo da Memória Candanga. A direção e curadoria das exposições são do fotógrafo Dalton Camargos e da artista plástica brasiliense Raquel Nava.

Equipes pedagógicas e de tecnologia em acessibilidade acompanharão os visitantes. O espaço terá também uma tenda, onde serão realizadas mesas de debate, oficinas e uma feira com expositores locais. A programação musical será conduzida por DJs.

Serviço

Corpo/Som

Com Thalita Perfeito e Silvie Eidam. Sábado (24/5) e domingo (25/5), dsa 14h às 22h, no Complexo Cultural Samambaia (QD. 301 Conjunto 05 Lote 01 - Samambaia Sul). Lançamento do coletivo Tatu Radiante, com o manifesto Arte/Relacional