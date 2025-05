Artista brasileira é selecionada para exposição internacional na Holanda

Maria Chrisá representa o Brasil no Rotterdam Photo com obra sobre hiperconectividade - (crédito: Divulgação)

A artista visual e fotógrafa Maria Chrisá é a única brasileira selecionada para participar do Rotterdam Photo, renomada exposição internacional de fotografia no Museumpark, em Rotterdam, na Holanda. A mostra foi aberta no dia 16 de maio, com data de encerramento marcada para este domingo (25/5), e conta com mais de 40 artistas internacionais.

A narrativa da obra pretende fazer o público refletir sobre a hiperconectividade na atualidade. Ao mesmo tempo que nos conecta, a tecnologia promove um isolamento profundo e uma perda de autenticidade pelo fluxo de massa. "Até que ponto a existência na vida virtual não vem sufocando nossa vivência em sociedade e identidade enquanto indivíduos?", questiona a autora.

Maria Chrisá é cineasta, fotógrafa e artista visual carioca. A prática artística de Chrisá se desdobra em narrativas experimentais que exploram as complexas interações entre o humano e o não-humano, e os diálogos intrincados com a natureza. Fundado em 2016, o Rotterdam Photo é reconhecido por valorizar e revelar novos talentos da fotografia global e, nesta edição, destaca personalidades que redefinem fronteiras entre imagem, performance e crítica social.