Menina de 11 anos viraliza ao misturar sotaque britânico e 'mineirês'

Com vídeos bem-humorados e cheios de afeto, a pequena Vita, de apenas 11 anos, tem conquistado milhares de seguidores nas redes sociais ao brincar com as diferenças culturais entre os modos britânico e mineiro de viver. Filha de mãe mineira e pai britânico, a menina vive com a família em uma fazenda próxima a York, no interior da Inglaterra, e viralizou ao demonstrar, com graça e autenticidade, o amor pelas raízes brasileiras, especialmente pelas tradições de Minas Gerais.

Vita se destaca em vídeos que comparam, por exemplo, como ingleses e mineiros cuidam de alguém doente: enquanto os britânicos oferecem um simples "get well soon" e um comprimido, os mineiros aparecem cercando o paciente com chás, cobertores e frases como "toma um trem aqui que cê melhora".

Entre o frio londrino e o fogão a lenha

A mãe de Vita, Marielle Bailey, é natural de Uberlândia (MG) e vive na Inglaterra há 20 anos. Foi em seu primeiro mês em Londres que conheceu o marido britânico. O relacionamento evoluiu, o visto foi renovado e, anos depois, o casal celebrou o casamento no Brasil. Marielle fez faculdade na capital inglesa e trabalhou na área de marketing antes de decidir, junto ao marido, deixar a agitação de Londres e se mudar para o interior, em busca de uma vida mais leve e conectada à natureza para os filhos.

Essa transição marcou também uma nova fase na vida digital da mineira. "Foi tudo muito orgânico. Comecei postando sobre as diferenças culturais e o cotidiano fora do Brasil", conta. Com o tempo, os conteúdos voltados ao lifestyle ganharam uma identidade própria: a valorização da cultura brasileira dentro da rotina britânica.

Minas na bagagem e no coração

Marielle conta que sempre buscou manter as tradições vivas dentro de casa, especialmente depois da chegada dos filhos. "Quando se muda para o exterior, muitos acabam perdendo o contato com suas raízes. Eu quis o contrário: me conectar ainda mais com a cultura brasileira e levá-la para os meus filhos".

No dia a dia, isso se traduz em pequenos gestos com grande significado: falar português com as crianças, celebrar datas típicas do Brasil, cozinhar pratos tradicionais e valorizar o sotaque - algo que Vita faz com muito entusiasmo. Em seu último aniversário, por exemplo, ela escolheu o tema "Minas Gerais", com direito a bandeirinhas, doces típicos e muita decoração inspirada nas festas juninas.

"Ela quer que o 'mineirês' dela seja excelente. Observa tudo e se esforça para preservar nossas tradições", diz a mãe, orgulhosa.

Apesar de ser a estrela dos vídeos, a filha não tem acesso direto às redes sociais. Segundo a mãe, a família evita a exposição excessiva às telas. Ainda assim, as gravações fazem parte da rotina da menina com leveza e diversão. "Ela ama gravar e se sente muito feliz com o carinho que recebe. É um momento leve dentro da rotina regrada que ela tem aqui na Inglaterra".

Atualmente, tanto a jovem quanto o irmão mais novo, Arlo, estudam em escolas seletivas e em regime de internato. A mudança para o campo foi uma decisão pensada principalmente por causa das crianças. "A escola era o nosso principal critério, e a que queríamos ficava no interior. Mas como uma boa mãe mineira, eu não estava pronta para morar longe demais dos meus filhos. Por isso, optamos por viver nas proximidades", explica.

Cultura como herança

A conexão entre o tradicional e o moderno é o fio condutor do conteúdo produzido pela influenciadora. Ela compartilha com o público cenas do cotidiano na fazenda inglesa, misturadas com afeto, receitas e expressões do Brasil, especialmente de Minas. "Eu entendi que tinha uma voz, e passei a usar essa visibilidade para levar a nossa cultura adiante, de forma leve, natural, sem rigidez".

Enquanto muitos pais bilíngues enfrentam o desafio de manter o idioma e a cultura vivos em casa, Marielle opta por uma abordagem descontraída. "Não há uma regra. A gente aprende aos poucos, celebra datas brasileiras, come muito pão de queijo e fala português quando dá. O importante é que eles entendam a importância disso".

Para Vita, a missão está clara: "Ela fala que não vai deixar morrer as tradições mineiras". Com um pé na terra do Big Bang e o coração nas montanhas de Minas, a pequena influenciadora mostra que é possível cultivar o orgulho de suas origens, mesmo a milhares de quilômetros de distância - e sempre com um 'uai' na ponta da língua.

