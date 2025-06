Elefante Sandro: famosos pedem a prefeito de Sorocaba que liberte animal

O elefante Sandro vive no Zoológico de Sorocaba há 43 anos, sendo o animal mais antigo do zoo - (crédito: Reprodução/Instagram/@zoosorocaba)

Parte do elenco da novela Êta Mundo Melhor, que estreia na segunda-feira (30/6) na faixa das 18h na TV Globo, pedem ao prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, a transferência do elefante Sandro, que vive no Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, para o Santuário de Elefantes do Brasil (SEB), localizado na Chapada dos Guimarães (MT).

O apelo foi feito por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da atriz Paula Bularmaqui. Nele aparece as atrizes Heloísa Périssé, Jeniffer Nasimento e Mari Bridi, além do ator Miguel Rômulo.

Em outra postagem, a atriz Paula Bularmaqui criticou Manga pela demora da transferência do animal. "Nós que amamos os animais ficamos aqui sofrendo com a expectativa de ver o Sandro depois de 40 anos escravizado e explorado. Que ele seja solto, que ele vai viver o resto da vida dele com outros de sua espécie no Santuário em liberdade", afirma a atriz.

Leia também: Morre o elefante da Argentina que esperava transferência para santuário no Brasil

O Correio tenta contato com a prefeitura de Sorocaba, mas até o momento da publicação da matéria ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto e o texto será atualizada em caso de resposta.

Entenda o caso

O elefante Sandro vive no Zoológico de Sorocaba há 43 anos, sendo o animal mais antigo do zoo. Em abril, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou a transferência de Sandro para o Santuário de Elefantes do Brasil (SEB). À época foi dado o prazo de 45 dias.

A decisão atende a um pedido do promotor Jorge Marum, do Ministério Público de São Paulo (MPSP). À época, a sentença derrubou "os argumentos da administração de Sorocaba para justificar a manutenção de Sandro na cidade do interior paulista, alegando riscos de transporte e exposição a agentes infecciosos, foram derrubados a partir de dados técnicos, dotados de solidez e segurança suficientes para formação do convencimento do Juízo", conforme informou o MPSP.

"É dever do Poder Público, no caso, a municipalidade de Sorocaba, na garantia da proteção dos direitos à fauna, realizar a transferência para ambiente adequado, providenciando-se, para tanto, o quanto necessária", diz a decisão do magistrado Alexandre de Mello Guerra.

O animal tem 53 anos e é o único elefante macho asiático no país e vive desde 2020 sozinho. "Segundo a Promotoria, essa condição de isolamento, aliada à limitação de espaço e exposição contínua a visitantes, compromete seriamente o bem-estar do bicho", afirma o Ministério Público.

A discussão em torno de sua realocação já dura quatro anos. Em 2022, a Justiça havia negado um pedido liminar para a transferência do animal.