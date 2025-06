Cadeirante de 68 anos é arrastado por caminhão em estrada de Porto Alegre

Cadeira de rodas ficou presa a para-choque de caminhão em bairro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul - (crédito: Reprodução/R7 via redes sociais)

Um cadeirante foi arrastado por um caminhão em uma estrada de Porto Alegre, na última segunda-feira (23/5). Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o o momento em que o homem, identificado pelo portal R7 como um idoso de 68 anos, segura no para-choque do veículo enquanto é levado por uma estrada da capital do Rio Grande do Sul. Leia também: VÍDEO: Caminhão desgovernado arrasta carros, e uma mulher morre

O incidente ocorreu na via João Oliveira Remião, no bairro Lomba do Pinheiro, onde o automóvel teria colidido com a cadeira de rodas, que ficou presa à parte frontal. Por ter ficado firme contra o caminhão, a cadeira não caiu, o que não configurou atropelamento, e a vítima não teve ferimentos graves.

O veículo só parou quando moradores em uma parada de ônibus presenciaram a situação e gritaram ao motorista, que sequer tinha percebido o senhor preso no automóvel. Os pedestres ajudaram a retirar o cadeirante do para-choque, e o caminhão seguiu o trajeto que fazia antes. Leia também: Pedestre atropelado por caminhão, na Fercal, está em estado grave

De acordo com o R7, o homem teve dores em um primeiro momento, mas se encontra bem e se recupera de lesões leves em casa. O momento foi registrado por câmeras de segurança do local.