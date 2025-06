Elefante Sandro: prefeito de Sorocaba chama campanha de famosos de 'lacração'

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), criticou a campanha, realizada por famosos, que pede a libertação do elefante Sandro - que vive há 43 anos no Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, localizado no município. "Atores da Globo, vão lacrar em outro lugar", escreveu o político em uma publicação nas redes sociais.

No vídeo, publicado nas redes sociais, nesta sexta-feira (27/6), Manga afirmou que os famosos envolvidos na iniciativa "querem aparecer na internet como defensores dos animais, mas não conhecem a história, não conhecem o Sandro, muito menos a nossa cidade".

Manga ainda disse que Sandro "é parte da história de Sorocaba e não é um post no Instagram de quem nunca pisou aqui que vai decidir se ele vai sair ou ficar. O que vai decidir isso são os técnicos, com responsabilidade, com base em critério. Ele pode até ir, mas desde que isso seja melhor para o próprio Sandro […] Sorocaba é o lar do Sandro”.

Na resposta à campanha, o prefeito ainda ressaltou que o elefante é monitorado por uma equipe técnica, é bem cuidado e "e cercado de carinho todos os dias".

A discussão a respeito da realocação de Sandro já dura quatro anos. O animal tem 53 anos e é o único elefante macho asiático no país e vive desde 2020 sozinho. Inclusive, a Justiça havia negado um pedido liminar para a transferência do animal.

Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou a transferência do elefante para o Santuário de Elefantes do Brasil (SEB), localizado na Chapada dos Guimarães (MT). A decisão atende a um pedido do promotor Jorge Marum, do Ministério Público de São Paulo (MPSP). À época foi dado o prazo de 45 dias.

Na semana passada o assunto viralizou nas redes sociais com a publicação de um compilado de vídeos, onde atores globais que integram o elenco da novela Êta Mundo Melhor, que estreia na segunda-feira (30/6) na faixa das 18h na TV Globo, pedem a Manga a libertação de Sandro. O vídeo foi publicado nas redes sociais da atriz Paula Bularmaqui e já conta com mais de um milhão de visualizações. Nele aparece as atrizes Heloísa Périssé, Jeniffer Nasimento e Mari Bridi, além do ator Miguel Rômulo.

Ao Correio, a prefeitura de Sorocaba afirmou que a mudança do elefante é estudada e arriscada. Leia a nota na íntegra:

"O Município, por meio da Secretaria Jurídica (SAJ), analisa se acatará a decisão, e estuda as medidas legais cabíveis a respeito da transferência do elefante Sandro, que é bem cuidado no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, onde vive desde 1982. A sua transferência apresenta elevado risco para o animal, sendo que a distância entre Sorocaba e o santuário no Mato Grosso é de mais de 1.400 quilômetros, sendo necessário, pelo menos, dois dias de viagem".