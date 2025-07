Um a cada 10 brasileiros vive em desertos de notícia, aponta levantamento

Novo levantamento do Atlas da Notícia, iniciativa do Projor que mapeia iniciativas de jornalismo local no Brasil, indica nova redução dos desertos de notícia no país. Dados publicados nesta quinta-feira (10/7) apontam que 208 municípios do país passaram a contar com pelo menos um veículo de comunicação local, o que representa uma diminuição de 7,7% nos locais que não contavam com nenhuma iniciativa de mídia para a população local.

Os veículos on-line, aponta a pesquisa, são o carro-chefe da mudança. O número de iniciativas na internet, 5.245 no levantamento de 2023, alcançou a marca de 5.712, aumento de 8,9%. Desses, 1.856, ou 32,5%, são blogs ou outros canais individuais.

Embora o número de iniciativas online tenha apresentado crescimento, o Atlas identificou que 334 veículos na web fecharam entre 2023 e 2025.

Sérgio Spagnuolo, coordenador de dados do Atlas da Notícia e diretor do Volt Data Lab, aponta duas tendências presentes no novo censo: "A contínua substituição de veículos impressos por digitais e o nascimento de pequenas iniciativas jornalísticas, mesmo que blogs ou veículos puramente de redes sociais, em antigos desertos de notícias".

Desigualdade regional

Segundo o novo levantamento, o Brasil conta com a 4.994 rádios, 2.852 jornais impressos, 1.251 emissoras de televisão e 5.712 veículos on-line. São 14.809 veículos em atividades, distribuídos em 3.066 dos 5.570 municípios do país. O censo mostra que 2.504 das localidades não têm uma mídia local. Juntos, esses locais contabilizam 20,66 milhões de pessoas, 10,2% da população brasileira, que vivem em desertos de notícias.

O líder em números absolutos é o Nordeste, com 890 desertos, 49,61% do total de município. Mas os novos dados são otimistas. Foi a região que apresentou maior crescimento no número de iniciativas locais. Em relação ao censo de 2023, a região passou a contar com 283 novos veículos e 143 municípios saíram da definição de deserto de notícias.

Em números proporcionais, no entanto, o Sudeste apresenta mais municípios sem canais locai. 830 municípios, 49,76%, da região são considerados desertos de notícias.

Os dados do levantamento são públicos e podem ser acessados no site do Atlas da Notícia. Nesta edição, a 7ª deste a criação do projeto, a pesquisa foi financiada pelo Google e teve apoio institucional da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), Sociedade

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), Associação Brasileira de Ensino em Jornalismo (ABEJ) e Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor).