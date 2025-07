Conta sênior: entenda nova ferramenta da Uber que busca auxiliar idosos 

Conta sênior permite ao organizador do perfil familiar no aplicativo da Uber auxiliar idosos na solicitação de serviços - (crédito: Imagem/Freepik)

A Uber anunciou, na quinta-feira (10/7), o lançamento nacional de uma funcionalidade que promete auxiliar idosos a utilizar serviços de transporte pelo aplicativo. A ferramenta "conta sênior", que estreou em junho em algumas cidades brasileiras, estará disponível para todo o país nos próximos dias, segundo a empresa.

O recurso proporciona versão simplificada da plataforma, mais intuitiva para pessoas mais velhas. Entre as facilidades, estão textos e ícones maiores, menos botões e menos telas, a fim de tornar a experiência de solicitar viagens mais fácil e acessível para o público-alvo. Ele pode ser acessado por meio da aba relativa ao perfil familiar — que também oferece contas para adolescentes —, onde será possível enviar convites para criação de novas contas. Conta sênior proporciona versão simplificada do aplicativo para pessoas mais velhas (foto: Divulgação/Uber)

A conta sênior permite ao organizador da família no aplicativo auxiliar na solicitação de serviços, gerenciar pagamentos e receber atualizações do trajeto realizado pelo idoso em tempo real. As funcionalidades podem ser utilizadas mesmo que o usuário mais velho e os demais do perfil familiar não estejam na mesma cidade.

De acordo com a Uber, o objetivo é fornecer tranquilidade tanto para o idoso quanto para os parentes dele. Especialistas em acessibilidade, bem como o próprio público-alvo do novo recurso, fizeram parte do processo de desenvolvimento.

"A ideia é que as pessoas mais velhas tenham uma experiência de mobilidade mais simples e intuitiva, seja para ir ao médico, fazer compras ou visitar a família", aponta comunicado da empresa. "Familiares e cuidadores podem intervir quando preciso, seja pedindo viagens pelo próprio celular em nome do usuário da conta sênior, salvando endereços favoritos — como casa, consultório médico e mercado —, definindo um método de pagamento compartilhado ou até ligando para o motorista parceiro a qualquer momento durante a viagem."

Como utilizar

Para que a conta sênior possa ser utilizada, é preciso que o usuário da Uber crie perfil familiar, se ainda não tiver. A opção está disponível na parte de configurações dentro do aplicativo.

Uma vez configurada a funcionalidade, é necessário convidar o familiar a fazer parte do perfil a partir dos contatos no aparelho pelo qual se acessa a plataforma. A pessoa convidada recebe um link, por meio de notificação push ou SMS, para baixar a Uber e configurar a própria conta, caso não a tenha, ou para acessá-la, caso esteja disponível.

Após cadastrado como idoso no perfil familiar, o usuário pode pedir viagens por conta própria ou contar com auxílio da pessoa que a convidou, que tem acesso a outras funcionalidades para proteção do mais velho. Confira passo a passo: Passo a passo para configurar conta sênior (foto: Divulgação/Uber)