‘Sete solidões’: novo livro de Maurício Melo Júnior narra Brasília em sete décadas

A história de Brasília está representada em Sete solidões, novo livro de Maurício Melo Júnior, a ser lançado hoje no Beirute Asa Sul. Dividido em sete novelas, cada parte do livro busca a identidade marcante de cada década desde os anos 1950 até a pandemia de 2020. "O fundamental do livro são as pessoas que transitam pelo poder, mas que não são o poder. Eu busco explorar o cotidiano da cidade, a cidade que circunda a Praça dos Três Poderes, mas não está ali decidindo as coisas, embora acabe se confundido", conta Melo Júnior.

A primeira novela, por exemplo, abarca a história de uma Miss Universo que abdica do título para poder se casar com um político da cidade. A construção de Brasília é abordada durante os anos 1950/1960; na década de 1970, a presença dos servidores públicos e como eles trabalhavam para se consolidar do ponto de vista econômico; os anos 1980 são marcados pela forte presença da imprensa na análise e estruturação da cidade; a música marca a década de 1990; a virada de século tem a forte presença da cultura periférica na capital; e, por último, a pandemia e como ela impacta Brasília são retratadas nos anos 2020.

Leia também: Parentalidade LGBT+: quando o amor constrói lares e rompe padrões

Ainda nos anos 1990, o autor explora ainda como os então universitários, que vieram para Brasília quando crianças, já estão na idade para "domar" o espaço da cidade. O rock também marca esta era.

O autor conta que, originalmente, o plano era abordar a história das seis décadas de Brasília. A última novela, sobre os anos 2020, seria um conto separado, mas, pela sua extensão, foi incluído como o fechamento do livro. Nela, está retratada a história de dois irmãos que vivem afastados, mas se redescobrem durante a pandemia de Covid-19.

Leia também: Vídeo: Banhista solta baleia presa em rede de pesca em SC

Pernambucano, Maurício Melo Júnior veio para Brasília com 18 anos. Sete solidões, conta, surgiu da necessidade de "pagar minha dívida" com a cidade. O autor já publicou mais de 30 livros infantojuvenis e três romances. Por 10 anos, foi crítico literário do Correio, e, desde 2001, tem um programa dedicado à literatura brasileira na TV Senado.

Lançamento de Sete Solidões

De Maurício Melo Júnior. Hoje, no Bar Beirute, na 109 Sul.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco