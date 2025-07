Vera Zimmermann pôde ter sido vista nos primeiros capítulos do remake de Vale Tudo, atualmente em cartaz no horário das nove da Globo. Na novela, ela interpretou Bel, mas fez uma pequena participação na história escrita por Manuela Dias.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista, que estava longe dos folhetins desde Travessia (2022), afirmou que quase recusou o papel, e explicou o motivo.

"Muito pequena"

"Foram só duas cenas, uma participação muito pequena. Quando me chamaram, fiquei em dúvida, porque era um papel reduzido. Mas sempre vale a pena participar de novelas bacanas", disse Vera Zimmermann. "Adorei fazer Vale Tudo porque é impressionante como essa novela é vista. Quando foi ao ar, muita gente veio falar comigo que me viu, que estava com saudades. É impressionante o alcance que a Globo e a novela têm", ressaltou ela.

Musa dos anos 80 e 90, a atriz atualmente têm se dedicado ao teatro, mas confessou que almeja seu retorno às telinhas. "Às vezes estamos fazendo televisão em outro canal, e as pessoas perguntam quando vamos voltar à TV. No momento, estou fazendo muito teatro. Adoro fazer novela, adoraria voltar. Qualquer convite será bem-vindo, se eu tiver tempo e não tiver nenhum projeto de teatro", explicou.

O post Atriz revela que quase recusou papel no remake de ‘Vale Tudo’: "Muito pequena" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

