Oruam desafia Polícia Civil após conseguir fugir de operação

O rapper Oruam virou alvo de uma nova polêmica depois de desafiar abertamente a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em meio a uma operação realizada na noite desta segunda-feira (21/7), o cantor escapou de uma abordagem e usou as redes sociais para debochar das autoridades, afirmando que mais de 20 viaturas estavam em frente à casa dele.

A operação tinha como foco um adolescente suspeito de integrar a segurança pessoal do chefe do Comando Vermelho. Segundo os agentes, o jovem estava escondido na residência do artista, localizada no Joá, Zona Sul do Rio. Durante a ação, houve tumulto: policiais foram hostilizados, carros da corporação foram danificados e um agente saiu ferido.

Em vídeos publicados online, Oruam aparece revoltado, xingando o delegado Moysés Santana, que comanda a Delegacia de Repressão a Entorpecentes e já havia prendido o cantor em fevereiro deste ano. Na ocasião, Oruam foi acusado de esconder um foragido da Justiça.

Após a confusão, o adolescente conseguiu fugir com o rapper. Horas depois, Oruam apareceu em um vídeo afirmando ter ido para o Complexo da Penha, zona de influência do Comando Vermelho, e provocou: “Se quiserem, venham me buscar”.

De acordo com o secretário da Polícia Civil, Felipe Curi, o cantor será indiciado por associação ao tráfico. A fuga e os vídeos publicados confirmariam, segundo ele, a ligação do artista com o crime organizado no Rio de Janeiro.