Em fuga, Oruam é indiciado por quatro crimes: "Bandido da pior espécie"

O cantor Oruam, de 22 anos, foi oficialmente indiciado por quatro crimes após uma operação da Polícia Civil no bairro do Joá, Zona Sul do Rio de Janeiro. A ação, que mirava um adolescente ligado ao Comando Vermelho, acabou colocando o rapper no centro das investigações.

De acordo com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, o artista deve responder por associação para o tráfico, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato. “É bandido da pior espécie”, afirmou o delegado ao Bom Dia Rio. Ele também alegou que Oruam teria ajudado o menor de idade a escapar do cerco policial.

Imagens feitas no local mostram o momento em que o cantor surge na frente de policiais e, logo depois, desaparece. Oruam chegou a reaparecer em um vídeo gravado no Complexo da Penha, debochando da operação: “Quero ver vocês me pegarem aqui dentro”.

O nome de Oruam voltou aos holofotes não apenas por causa da fuga, mas também por ser filho do traficante Marcinho VP, que está preso. Ao se defender, o artista afirmou: “Sou filho de bandido, mas não sou bandido”. A Polícia Civil, no entanto, contesta e diz ter provas do envolvimento dele com a facção.

Até o momento, o cantor continua foragido. A defesa de Oruam ainda não se manifestou sobre o caso. A polícia segue monitorando o paradeiro do rapper e não descarta pedir a prisão preventiva nas próximas horas.