Morre Camila Trevisol, rainha inspiração da Festa do Peão 2025

Camila Trevisol, eleita rainha inspiração da Festa do Peão de Americana de 2025, morreu nesta quarta-feira (23/7), aos 22 anos, durante tratamento contra um câncer. A jovem ficou conhecida por compartilhar com coragem e leveza a trajetória contra a doença.

Camila enfrentava, há dois anos, um sarcoma de Ewing, um tipo raro de câncer que atinge os ossos e tecidos moles. Antes disso, em 2016, ela já havia passado por tratamento oncológico. Natural de Americana (SP), a jovem se tornou um rosto conhecido no meio sertanejo, ao participar de eventos como o Jaguariúna Rodeo Festival e a Festa do Peão de Americana, onde foi homenageada duas vezes como “Rainha Inspiração”.

Leia também: A luta de Preta Gil contra o câncer e o direito à vida digna

A morte foi confirmada pela família por meio das redes sociais de Camila. “Informamos que nossa princesa faleceu hoje de manhã. Agradecemos o apoio de todos nessa luta”, escreveu a mãe da jovem. O velório está marcado para esta quarta-feira (23), no Cemitério Parque Gramado, em Americana. A pedido de Camila, os presentes devem evitar roupas pretas, usar branco ou cores alegres.

Em um texto emocionante deixado por ela, publicado após sua morte, Camila agradeceu o carinho de amigos, seguidores e familiares, reforçando mensagem de amor à vida. “Já cumpri meu papel aqui na Terra. Sei que meu papel foi inspirar e influenciar vocês sobre a vida, que tem que ser aproveitada em todos os momentos, independentemente do que estiverem passando”, escreveu.

Camila acumulava quase 12 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava as fases de seu tratamento e encontros com artistas como Zezé Di Camargo, Ana Castela, Murilo Huff e Lauana Prado. Sempre com mensagens de fé, alegria e esperança, ela tornou-se referência de coragem em meio ao sofrimento.

Na carta, também reforçou o desejo de manter seu legado vivo. “Meu perfil vai ficar aqui para vocês poderem sempre entrar e lembrar de como eu era e tudo que vivi. Eu amo todos vocês e muito obrigada por estarem comigo nessa vida”.

Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

Saiba Mais Brasil Governo avança na transformação digital com nova base de dados, biometria e app rural

Governo avança na transformação digital com nova base de dados, biometria e app rural Brasil Trem parte ônibus biarticulado ao meio e deixa feridos em Curitiba

Trem parte ônibus biarticulado ao meio e deixa feridos em Curitiba Brasil Peixe com 18 espinhos venenosos é capturado na Bahia para pesquisa