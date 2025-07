A luta de Preta Gil contra o câncer e o direito à vida digna

A trajetória de Preta Gil durante seu tratamento contra o câncer traz à tona uma reflexão profunda sobre a concretização do direito à vida digna, especialmente em momentos de extrema vulnerabilidade. Sob a ótica jurídica, trata-se de um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, que ultrapassa o simples acesso a serviços de saúde e abrange o respeito à integridade física, emocional e social do indivíduo.

“A dignidade da pessoa humana, princípio estruturante do Estado Democrático de Direito, exige que, mesmo em face da doença, o indivíduo seja tratado com respeito, empatia e humanidade. No caso de Preta, observa-se não apenas a luta contra os efeitos físicos da enfermidade, mas também o enfrentamento do preconceito, da exposição pública e das barreiras emocionais impostas por uma condição delicada ”, explica o advogado Tiago Juvêncio.

Ainda de acordo com o profissional, isso reforça a importância de políticas públicas eficazes e de condutas institucionais que assegurem não apenas o tratamento clínico, mas também suporte psicológico, respeito à autonomia do paciente e um ambiente social acolhedor. “Sua experiência evidencia que o direito à saúde não pode ser interpretado de forma restrita, mas sim como um componente essencial da vida digna, cujo cumprimento é obrigação do Estado, da sociedade e de todos os envolvidos na promoção do bem-estar coletivo”, completa o advogado.

Vale lembrar que, em entrevista, Preta Gil chegou a expor que precisou tomar medicação para conseguir bloquear suas emoções e sofrer menos durante o tratamento contra o câncer. “Só consegui entrar [no palco] porque estou realmente bloqueada. Estou com um remédio que bloqueia um pouco as minhas emoções, porque senão é duro de aguentar tudo que eu tô passando”, disse Preta, que havia sido convidada para cantar a nova versão da música “Brasil”, tema da novela Vale Tudo.