Projeto oferece oficinas de circo e arte em São Sebastião

São Sebastião receberá o projeto cultural Circo na Escola Chicão: Formação de Plateia Circo Roda Vida. A iniciativa, que oferece oficinas gratuitas de circo, música, dança e teatro, abre espaço para que jovens do Distrito Federal desenvolvam seus talentos, se expressem artisticamente e ampliem suas perspectivas de futuro.

Com início marcado para 6 de agosto e duração até novembro de 2025, o projeto atenderá tanto estudantes do CED São Francisco — conhecido como “Chicão” — quanto jovens da comunidade local com idade a partir de 15 anos. As oficinas acontecerão às quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h, e cada uma das quatro edições contará com cerca de um mês de atividades intensivas, somando aproximadamente 100 horas de prática ao longo do projeto.

Idealizado pelo artista e educador Marco Aurélio Feresin Júnior, o Tapioca — nome consagrado no cenário do circo e do teatro há mais de duas décadas — o projeto vai além do aprendizado técnico. Além de fomentar o acesso à cultura, a iniciativa também atua como ferramenta de inclusão social, promovendo a formação de plateia e incentivando o fortalecimento de vínculos comunitários.

Outro diferencial do projeto é o foco na geração de renda e no empreendedorismo cultural, capacitando os participantes para atuarem em eventos, espetáculos e projetos artísticos, dentro e fora do ambiente escolar.

Leia também: Convenção de circo tem programação com espetáculos gratuitos

As vagas são limitadas, e os interessados já podem se inscrever por meio do WhatsApp (61) 99114-9604 ou pelo link disponível na bio do Instagram oficial do projeto: @circo_roda_vida

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF DF recebe 444 novos ônibus da viação Pioneira nesta terça (29/7)

DF recebe 444 novos ônibus da viação Pioneira nesta terça (29/7) Cidades DF Possível desvio de R$ 15 milhões em jogos estudantis é alvo de operação

Possível desvio de R$ 15 milhões em jogos estudantis é alvo de operação Cidades DF Tamanduá-bandeira é atropelado em Sobradinho

Tamanduá-bandeira é atropelado em Sobradinho Cidades DF Desligamento de energia afeta regiões do Lago Sul nesta terça-feira

Desligamento de energia afeta regiões do Lago Sul nesta terça-feira Cidades DF Quase mil vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira no DF

Quase mil vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira no DF Cidades DF Acidente no Eixo W deixa mulher ferida e derruba poste de iluminação