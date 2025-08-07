COP30: Hotel três estrelas em Belém tem valor de resort de luxo na Bahia

As obras da Nova Doca, em Belém, entram em uma nova fase com o início do asfaltamento de trechos ao redor da Quadra 1, visando a modernização e preparação da cidade para a Conferência das Partes (COP 30)24 de setembro de 2024 - (crédito: Arthur Sobral/SECOM)

O valor da diária exigido para uma hospedagem de 11 dias em Belém, no Pará, sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), pode ser igualmente utilizado para reservas em hotéis cinco estrelas em destinos diversos, como Brasília e Bahia, no Brasil, e ainda cidades estrangeiras como Paris, na França, Milão, na Itália, e Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo informações do portal especializado Booking.com, se hospedar na capital paraense durante o período do congresso, marcado para acontecer entre 10 e 21 de novembro, pode ser tão caro quanto escolher algum dos outros destinos mencionados, em estadias de diferentes durações.

Segundo levantamento feito pelo Correio, o local de maior exigência econômica em Belém no site especializado é o Marujus Cotijuba. Para garantir a reserva de um quarto no local pelo total de 11 dias, seria necessário desembolsar o montante de R$ 38.500 mil. Ou seja, R$ 3.500 por dia. O valor chama a tenção, não apenas pela grandeza, mas pelas condições de estrutura oferecidas. O hotel, afinal, foi avaliado pelo site com três estrelas.

O mesmo valor, R$ 38.500 mil, poderia ser reinvestido para outros diversos locais diferentes. Alguns, inclusive, cartões postais conhecidos. Em Brasília, por exemplo, a quantia possibilitaria nove dias de estada no hotel Cullinan 1017. Um dos mais luxuosos da cidade, é classificado com cinco estrelas.

Ainda no Brasil, o dinheiro possibilitaria passar 20 dias em um resort all-inclusive na Bahia. O Vila Galé Resorts Maré, um cinco estrelas, fica, mais precisamente, na cidade de Guarajuba. O lugar é conhecido, justamente, por moradias e hospedagens luxuosas. Seria necessário desembolsar exatos R$ 38.505 mil. Vale mencionar, além disso, que 'all inclusive' significa "tudo incluído", em inglês. Ou seja, com o pagamento do valor descrito, o hóspede passar a ter acesso ao que desejar, entre comidas e bebidas, por exemplo.

Fora do país, três locais, de diferentes nações, poderiam ser escolhidos. O primeiro, na capital francesa, também é um cinco estrelas. Seria palpável passar três dias no 'La Réserve Paris Hotel & Spa', o mais caro da cidade, de acordo com o site. A escolha custaria R$ 25.071 mil. Mais de treze mil reais ainda sobrariam em caixa.

Em Milão, na Itália, o 'Mandarin Oriental, Milan', também um cinco estrelas, o receberia por quatro dias, por R$ 37.635 mil. Em um dos grandes polos econômicos, sociais e culturais dos EUA, Nova York, entraria no hall de escolhas o 'The Wall Street Hotel', situado na famosa rua que leva o mesmo nome, conhecida como sede das operações das bolsas de valores da cidade. Por R$ 29.389 mil, seria possível passar três dias por lá.