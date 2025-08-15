Homem preso por mostrar genitais para criança de 5 anos é solto em audiência

Um inquérito foi instaurado e o caso é investigado como importunação sexual - (crédito: Divulgação/Fábio Dias/EPR)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Paraná por mostrar o órgão genital a uma menina de 5 anos em Cianorte, no Paraná. A Polícia Civil informou ao Correio nesta sexta-feira (15/8) que a situação ocorreu quando a criança estava brincando perto de casa. Um inquérito foi instaurado e o caso é investigado como importunação sexual.

Em 7 de agosto, a criança contou sobre a situação para mãe. No dia seguinte, a mãe foi ao local, se escondeu e registrou a ação do homem em vídeo. A Polícia Militar foi acionada e não o encontrou. Porém, durante a noite, após obter informações sobre a identificação do suspeito, os policiais localizaram e o prenderam.

O suspeito passou por audiência de custódia, foi ouvido e liberado. Ele está proibido de se aproximar da vítima.

