Polícia detona bolsa suspeita deixada por homem em aeroporto após selfie

A Polícia investiga quem é o homem que deixou uma bolsa suspeita no terminal de passageiros no aeroporto Internacional Jorge Teixeira, em Porto Velho. Imagens do circuito interno do aeroporto da capital rondoniense flagraram o momento que o homem chega com uma bolsa preta, senta em uma cadeira, deixa a bolsa de lado, mexe no celular, tira uma selfie e vai embora. Ele passou apenas quatro minutos dentro do aeroporto. O suspeito usava camisa regata e boné preto.

A ação suspeita do homem mobilizou a equipe antibombas da Polícia Militar de Rondônia por volta das 19h. O aeroporto foi evacuado e isolado para garantir a segurança dos passageiros e das pessoas que trabalham no local. Às 23h20, após minuciosa investigação, a polícia detonou a bolsa suspeita. Uma equipe da Rede Amazônica — afiliada da Rede Globo local — flagrou o momento da explosão.

Em nota, a assessoria de comunicação do Aeroporto de Porto Velho confirmou a que a bolsa foi detonada e destacou que todos os procedimentos foram realizados de forma segura e sem comprometer as operações dos aviões. "A equipe especializada em desativação de explosivos da Polícia Militar realizou a contenção do objeto suspeito encontrado no terminal de passageiros. Todos os passageiros, colaboradores e visitantes foram evacuados de forma preventiva, garantindo a segurança de todos. O procedimento foi conduzido de forma segura sem comprometer nenhum pouso ou decolagem programado. Após a inspeção, as operações foram retomadas e o terminal segue funcionando normalmente".

Até o momento a polícia não informou se, de fato, havia um explosivo na bolsa. Alguns sites locais apontam que o homem é um influencier digital e participaria de um tipo de desafio para viralizar.

Durante o período em que o aeroporto estava isolado um voo da Gol, que saiu de Brasília, chegou ao aeroporto. A companhia aérea informou em nota que "o voo pousou em segurança e sem intercorrências às 22h49".

